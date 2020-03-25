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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 آذار 2020

25
MARCH
2020
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 الأخبار: عدّاد كورونا يحلّق: تمديد التعبئة حتمي

خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة: مشروع «كابيتال كونترول» مجمّد

 

 


نداء الوطن: الخلاف على "التعيينات" يُفرمل "الكابيتال كونترول"
صفقات بـ"قفازات" الكورونا... "اللي استحوا ماتوا"!

 

 


اللواء: خلاف على إعلان الطوارئ.. وتمديد التعبئة العامة أسبوعاً
«الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول».. والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة

 

 


البناء: «نيويورك» تحتلّ مكان «ووهان» كبؤرة لكورونا.. وعمدتها: ترامب كذّاب والمدينة تحتضر / تمديد التعبئة العامة وإقفال المطار والمعابر والمدارس إلى منتصف نيسان / الحكومة تتعثّر بـ«الكابيتال كونترول»… وبحث في تنظيم التكافل الاجتماعيّ /

 

 

النهار: الطوارىء تمدد... الكابيتال كونترول يتعثر والدولار يرتفع

 

 

 


الجمهورية: إنقسام حكومي يطير الكابيتال كونترول

 

 

 

الديار: تباين حول حالة الطوارئ: البعض يريدها لوضع الحكومة جانبا
لا قرار سياسياً للاصلاحات فهل المطلوب إعادة هيكلة للدولة برمتها؟

 

 

 

the daily star: Capital control law in jeopardy as opposition mounts

 

 

 

l'orient le jour: La majorité des patients atteints au Liban ont entre 20 et 39 ans

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