عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 آذار 2020

الأخبار: عدّاد كورونا يحلّق: تمديد التعبئة حتمي
خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة: مشروع «كابيتال كونترول» مجمّد
نداء الوطن: الخلاف على "التعيينات" يُفرمل "الكابيتال كونترول"
صفقات بـ"قفازات" الكورونا... "اللي استحوا ماتوا"!
اللواء: خلاف على إعلان الطوارئ.. وتمديد التعبئة العامة أسبوعاً
«الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول».. والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة
البناء: «نيويورك» تحتلّ مكان «ووهان» كبؤرة لكورونا.. وعمدتها: ترامب كذّاب والمدينة تحتضر / تمديد التعبئة العامة وإقفال المطار والمعابر والمدارس إلى منتصف نيسان / الحكومة تتعثّر بـ«الكابيتال كونترول»… وبحث في تنظيم التكافل الاجتماعيّ /
النهار: الطوارىء تمدد... الكابيتال كونترول يتعثر والدولار يرتفع
الجمهورية: إنقسام حكومي يطير الكابيتال كونترول
الديار: تباين حول حالة الطوارئ: البعض يريدها لوضع الحكومة جانبا
لا قرار سياسياً للاصلاحات فهل المطلوب إعادة هيكلة للدولة برمتها؟
the daily star: Capital control law in jeopardy as opposition mounts
l'orient le jour: La majorité des patients atteints au Liban ont entre 20 et 39 ans