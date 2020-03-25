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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 آذار 2020

25
MARCH
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقعت مصادر مالية أن تطول إقامة مشروع قانون الكابيتال كونترول عند وزير المالية قبل إعادة طرحه على مجلس الوزراء نظراً لإشكاليّات دستورية تطال تكريسه لمبدأ السماح للسلطات بالتحكم بالحق المطلق للتصرّف بالمكلية الخاصة، كما كفله الدستور والودائع المصرفية واحدة من هذه الملكيات الخاصة المكفولة حريتها في الدستور.


كواليس

قالت مصادر أممية إنها تتوقع تقدّم مساعي التفاوض على المسار اليمنيّ كترجمة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف شامل لإطلاق النار في كل بؤر النزاع المسلح. وقالت المصادر إن الاتصالات الأولية التي أجراها المبعوث الأمميّ في اليمن في ذكرى خمس سنوات على الحرب حملت مؤشرات إيجابية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يجري التدقيق في هوية شخصين أوقفا على خلفية عملية اغتيال حصلت قبل يومين!

غمز
بات الاتجاه يتزايد إلى إنهاء العام الدراسي في المدارس والجامعات بطرق غير تقليدية.

لغز
طُلب من السلطات المحلية في القرى، العمل ضمن الخطة العامة للتعبئة، ومقتضيات السلامة العامة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن أعضاء في الفريق الاستشاري لوزير يلعب دوراً محورياً في الحكومة، يبدون استياءً من أداء الوزير في معالجة الأزمات والملفات.

برّر أحد الوزراء في مجلس خاص عدم إقدام الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، بالقول: "إعلان الطوارئ يحتاج إلى تأمين البدائل الغذائية لذوي الدخل المحدود".

لم يمنع الانشغال بـ"كورونا" احتدام الخلاف مجدداً بين تيارين مسيحيين وسط ارتفاع منسوب المخاوف من قرب انعكاس هذا الخلاف على الحكومة.

 

 

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