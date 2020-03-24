مواطنة تعلن ان تراب مار شربل "فعل فعله"!

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كتبت المواطنة ميريام اشقر عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك:

"عارف انو شادي و مرتو و ولادو و واهلو شربوا من تراب مار شربل و ما في شي بأثر فين !

‎عايشين بنفس البيت و نايمين و آكلين حد بعض ولكن الفيروس ما قدر علينا! هو يللي بيقولوا عنوا سريع الانتشار !!!!!! لكل العالم اللي اتخالطت معنا كمان عاشت ايام كتير صعبة، خوفا تكون لاقطا شي من شادي او مني بطبيعة الحال، او من حدا من قرايبينو!

‎بس اليوم عندي خبرية الكن... الحمدالله كلنا عملنا فحص الكورونا و كلنا طلع سلبي! وشادي اليوم فحصو كمان طلع سلبي!

‎قدي عظيمة رحمتك يا الله ! هيدي اعجوبة 🙏 مار شربل قلنا نشرب ترابه و نآمن انو ما في شي رح يتغلب علينا ! بالصلاة و الايمان منتغلب عكل شي!

‎اخيرا بحب اشكر كل اللي سألوا عنا و كل اللي عتلوا همنا و كل اللي ذكرونا بصلاتهن!

‎ اكيد انتبهوا و ضللوا بالبيت و ما تضهروا لان نحنا جابهنا الحقيقة بس في ناس من خوفها بتخفي هالشي

Chady Achkar🙏🙏🙏"