أول اصابة بفيروس كورونا في الحدث!

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صدر عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون البيان التالي:

تأكدت عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 24 آذار أول إصابة بفيروس الكورونا في الحدت، وقد نقل المريض الى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة ومطمئنة بإذن الله. كما تمّ الحجر المنزلي على جميع أفراد عائلته وأقاربه وكل من كان على إحتكاك معه خلال الأيام الماضية . إنني وإذ أضع كافة الأمكانات البلدية في خدمة من اضطروا للحجر، أدعو ومن موقع المسؤولية جميع المقيمين وأناشدهم مناشدة الأخ والأب والحريص على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأحبائهم الالتزام الصارم بمنع التجوّل الطوعي وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى ، وفي حال الطوارىء الإتصال ببلدية الحدت. حمى الله الحدت الغالية وأهلها الكرام من كل شر ومكروه.