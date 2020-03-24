living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: مجلس الوزراء أقر سلفة 75 مليون ليرة لمستشفى حلبا الحكومي.. ولعدم نقل المرضى الى بيروت

24
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 أشار النائب أسعد درغام عقب إتصال مع وزير الصحة حمد حسن الى أن مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 75 مليون ليرة مخصصة لمستشفى حلبا الحومي وستصرف هذا الأسبوع، على أن يتبعها حصة من التجهيزات المخصصة من قبل الوزارة أسوة بباقي المستشفيات الحكومية في باقي المحافظات".
 
وأضاف: "إن الوزارة متعاونة للغاية وهي أعطت تعليماتها بضرورة تجهيز قسم كامل في مستشفى حلبا الحكومي لاستقبال ومتابعة حالات الالتهاب الرئوي، كما شدد حسن على عدم إرسال المرضى الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت بل يمكن اقتصار الأمر على إرسال عينات عبر إدارة المستشفى الى بيروت، وذلك بهدف تخفيف عناء التنقل على المواطنين وبالتالي ضمان صحتهم وصحة الآخرين عبر الحد من الاختلاط وبالتالي نقل العدوى، كما أشار الى أنه بحال تفاقم الأمور لا سمح الله فان مستشفى حلبا الحكومي سيكون بكامله مخصصا لعلاج مرضى الكورونا ولا بديل عن ذلك وهذا الأمر محسوم".
 
وعقب ذلك أطلع درغام مدير مستشفى حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين  على آخر المستجدات متوجها بالشكر للوزير حسن على تعاونه، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للتمكن من إنجاز ما يلزم وضمان نقل العينات كما يجب وبالسرعة المطلوبة".  
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout