درغام: مجلس الوزراء أقر سلفة 75 مليون ليرة لمستشفى حلبا الحكومي.. ولعدم نقل المرضى الى بيروت

أشار النائب أسعد درغام عقب إتصال مع وزير الصحة حمد حسن الى أن مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 75 مليون ليرة مخصصة لمستشفى حلبا الحومي وستصرف هذا الأسبوع، على أن يتبعها حصة من التجهيزات المخصصة من قبل الوزارة أسوة بباقي المستشفيات الحكومية في باقي المحافظات".

وأضاف: "إن الوزارة متعاونة للغاية وهي أعطت تعليماتها بضرورة تجهيز قسم كامل في مستشفى حلبا الحكومي لاستقبال ومتابعة حالات الالتهاب الرئوي، كما شدد حسن على عدم إرسال المرضى الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت بل يمكن اقتصار الأمر على إرسال عينات عبر إدارة المستشفى الى بيروت، وذلك بهدف تخفيف عناء التنقل على المواطنين وبالتالي ضمان صحتهم وصحة الآخرين عبر الحد من الاختلاط وبالتالي نقل العدوى، كما أشار الى أنه بحال تفاقم الأمور لا سمح الله فان مستشفى حلبا الحكومي سيكون بكامله مخصصا لعلاج مرضى الكورونا ولا بديل عن ذلك وهذا الأمر محسوم".

وعقب ذلك أطلع درغام مدير مستشفى حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين على آخر المستجدات متوجها بالشكر للوزير حسن على تعاونه، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للتمكن من إنجاز ما يلزم وضمان نقل العينات كما يجب وبالسرعة المطلوبة".