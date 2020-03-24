كارثة كبيرة كادت أن تحصل في عكار لولا العناية الإلهية!

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قام مجهولون ظهر اليوم بإعتداء جاهل على خط الغاز العربي في منطقة " تل حياة" في كفرملكي في عكار ، بمحاولة لسرقة محتوياته ؛ الأمر الذي كاد يتسبب بكارثة كبيرة لولا العناية الإلهية.

وعليه ، فإن الفرق الفنية في منشآت النفظ طلبت مؤازرة القوى الأمنية التي فرضت طوقا حول منطقة الإعتداء تمهيدا للمباشرة الفورية بإصلاح الخط. لذلك تهيب إدارة المنشآت بالمواطنين عدم الإقتراب من موقع الأشغال حفاظا على سلامتهم.

ومن جهة أخرى ، تناشد إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني القوى الأمنية المختصة وضع حد لمسلسل الإعتداءات على خطوطها والتي تتم بوتيرة غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة.