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دياب تسلم شيك بقيمة ٦ مليون دولار من جمعية المصارف لمكافحة كورونا.. صفير: سنكون الى جانب دولة المؤسَّسات حتى تجاوز هذه الأزمة

24
MARCH
2020
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استقبل رئيس الحكومة حسان دياب صباح اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومية وفداً من جمعية مصارف لبنان يرأسه سليم صفير.

وتمّ تسليم رئيس الحكومة شيك بقيمة ٦ مليون دولار تعهدت بها الجمعية للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

واعتبر دياب بعد اللقاء أن "لبنان في محنة والشعب يعيش وطأة الاعباء الاقتصادية والصحية لذلك يجب تظافر كل الجهود".

وشدد على أن "المطلوب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها وتقوية خبراتها لكي نتخطى هذه الأزمة".

وشكر "جمعية المصارف ورئيسها على هذه المبادرة والوعد الذي أطلقه بأنه ستكون هناك مبادرات أخرى لمواجهة الوباء".

من جهته، شدد صفير على أن "الوباء لا يهزم الا بالمَناعَة، ولا يمكن تجَاوز المحن الا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة".

وأشار الى "إنَّ مبادرتِنا اليوم هي واجب وطني وليست الا البداية وسيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة".

وأكد أن "تجاوز المحن لا يكون إلّا من خلال التضامن والتَّنسيق والتَّشاور بين الحكومة والقطاعات الفاعلَة والمنتجَة في المجتمع".

وتوجّه بـ "التّحية للأطباء والممرِّضين المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهَة هذا الوباء"، مؤكدًا "أننا سنكون الى جانب دولة المؤسَّسات، حتى تجاوز هذه الأزمة".

وعاهد صفير الشَّعب اللّبناني بأن "القطاع المصرفي سيكون في طليعَة المؤسَّسات السّاعيَة لعودة الحياة الطبيعية في البلاد وتجاوز آثار المحنة".

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