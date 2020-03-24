هدّدها بنشر صور حميمة لها بهدف ابتزازها جنسياً.. وهذا ما حصل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامة البلاغ التالي:

"ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من مواطنة ضد مجهول، بجرم تهديد بنشر صور حميمة بهدف الابتزاز الجنسي.

من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، توصلوا الى تحديد هوية ومكان المشتبه به.

وبنتيجة مكمن محكم، تمكّنوا من توقيفه أثناء انتظاره المدّعية لتلاقيه بغية إقامة علاقة معه، وتبيّن انه يبلغ من العمر ٣٥ سنة، وهو لبناني.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه التقط الصور من دون علم المدّعية بذلك، وبأنه هدّدها وابتزّها بواسطة تلك الصور، لإقامة علاقة معها.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم الخضوع لأي ابتزاز، في أي ظرف من الظروف، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات".