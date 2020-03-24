هذه ابرز محاور كلمة الدكتور سليم صفير اليوم خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الهبة العينيّة للمستشفيات الحكوميّة

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اليكم ابرز محاور كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير اليوم بعد لقاء وفد جمعية المصارف مع الرئيس حسان دياب خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الهبة العينيّة للمستشفيات الحكوميّة:

"لا يهزم الوباء الا بالمَناعَة، ولا يمكن تجَاوز المحن الا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة .

"إنَّ مبادرتِنا اليوم هي واجب وطني. وليست الا البداية وسيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة".

إن تجاوز المحن لا يكون إلّا من خلال التضامن والتَّنسيق والتَّشاور بين الحكومة والقطاعات الفاعلَة والمنتجَة في المجتمع.

وفي هذه المناسبة أتوجَّه بالتّحية للأطباء والممرِّضين المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهَة هذا الوباء.

نؤكّدْ لكُم إنَّنا سنكون الى جانب دولة المؤسَّسات، حتى تجاوز هذه الأزمة.

ونعاهد الشَّعب اللّبناني بأن القطاع المصرفي سيكون في طليعَة المؤسَّسات السّاعيَة لعودة الحياة الطبيعية في البلاد وتجاوز آثار المحنة. "

يذكر أن المؤتمر في السراي الكبير بعد اجتماع وفد جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة حسان دياب الساعة ١٠:٣٠.