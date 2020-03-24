بالتفاصيل - بسام أبو زيد يكشف: "مهندس لبناني أصيب بكورونا.."

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كشف الإعلامي بسام أبو زيد أنّ مهندساً لبنانياً أصيب بفيروس كورونا وعاد إلى لبنان بعدما شُفي منه. وتابع أبو زيد في تغريدتين على حسابه على "تويتر"، قائلاً إنّ الأطباء طلبوا من الشاب البقاء في الحجر لمدة 14 يوماً، فتوجه إلى شاليه في إحدى البلدات الكسروانية، مشيراً إلى أنّ رئيس البلدية أجبره بحضور القوى الأمنية على المغادرة. ولفت أبو زيد إلى أنّ الشاب عاد عندئذ إلى الحجر في مستشفى رفيق الحريري، مؤكداً أنّ حالته النفسية سيئة.



وكتب أبو زيد: "اتصل بي رئيس البلدية المعني وقال: "الشاب أحضره الصليب الأحمر ليلا وأن البلدية لم تبلغ بذلك، وان الشاليه ليست ملكا له بل لأحد أقاربه، وأن سكانا في المبنى اعترضوا على وجوده لأن بينهم كبار في السن ويعانون أمراضا مزمنة، وأن وزارة الصحة افادته أن الشاب شفي سريريا ولكن مازال فحصه ايجابي".