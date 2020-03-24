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فهمي: هناك مناطق لا تريد إنقاذ نفسها كما حصل في طرابلس

24
MARCH
2020
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انّ عدد المصابين كان ليرتفع اكثر، لولا التدابير التي نفّذتها وحدات الجيش وسائر القوى الأمنية، وكذلك البلديات والمؤسسات الاجتماعية المدنيّة، خلال اليومين الماضيين، في كل المناطق اللبنانية، لإلزام المواطنين بالتقيّد بكلّ ما يحفظ سلامتهم ويبقيهم بمنأى عن الإصابة بهذا الوباء. ونتيجة هذه التدابير كانت ملموسة عبر الإلتزام شبه الكامل من قِبل المواطنين، وهذا ما تمّ رصده في الساعات الماضية، وتلك علامة مسؤولة ومبشّرة، ما خلا بعض المستهترين الذين اصرّوا على مخالفة هذه الإجراءات وخرقها، إما عن طيش، او عن جهل او عن مكابرة غبية وسخيفة امام جرثومة تهدّد ارواحهم!

فهمي

وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»: «اوجّه تحية لأغلب المناطق التي طبقّت إجراءات عالية والتزم مواطنوها، لكن للأسف هناك مناطق أخرى لا تريد إنقاذ نفسها كما حصل في طرابلس، فكيف سنفسّر لهؤلاء انّ هذا الوباء خطير وغير مفهوم ولا يزال مجهولاً طبياً».

 

أضاف: «سأتحدث معهم بلغة العسكر، عندما نواجه عدواً يقصفنا مثلاً بالمدفعية او الدبابة نعتمد الدفاع الإيجابي، اي نردّ بالمستوى نفسه، وبالمضاد المناسب، اما اذا كنا لا نملك المضاد او سلاح الرد، فننتقل إلى الدفاع السلبي وهو الاحتماء والمناورة قدر المستطاع إلى أن يتمّ إمدادنا بالدعم المناسب للحدّ من الإصابات قدر المستطاع».

 

وكشف فهمي، أنّ الأجهزة الأمنية سطّرت امس 287 مخالفة تمّ ضبطها بين فردي ومؤسسات. «ونحذّر المواطنين: عليكم الالتزام بالإجراءات التي نطلبها والّا سنضطر للانتقال الى حالة طوارئ شاملة ومنع التجول في كافة المناطق».

 

 

الجمهورية
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