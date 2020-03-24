عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2020

الأخبار: دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟
شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟
نداء الوطن: برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ
"الطوارئ الهجينة"... إبحثوا عن "الإمرة"!
اللواء: «حرب مهل» بين الدولة والكورونا .. وخيار الطوارئ بعد الأحد!
«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي.. وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار
البناء: كورونا يقرع جرس الإنذار مع بلوغ الإصابات 0.1 في الألف في إيطاليا… و0.2 في نيويورك / ثلثا الإصابات العالميّة في إيطاليا وأميركا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا… ولبنان رقم 57 / تولّي الجيش والقوى الأمنيّة تطبيق التعبئة العامة… والحكومة لخطة مساندة اجتماعيّة /
النهار: سباق بين التشدد والتفلت والملف المالي محتدم
الجمهورية: كابوس كورونا: دعوات لحالة طوارىء
الديار: كورونا» يضع العالم في «الحجر».. «والطوارىء» في لبنان «رهن» زواريب السياسة ؟
الارتفاع «المضبوط» في الاصابات يعزز «التفاؤل».. «وبارقة امل» من المصرف المركزي
المصابون الى400 خلال اسبوع وترقب للنتائج بعد انتهاء فترة «التعبئة العامة»
the daily star: Coronavirus tally hits 267, security issues fines
l'orient le jour: « Crier victoire trop vite, face au coronavirus, est irresponsable »