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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2020

24
MARCH
2020
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 الأخبار: دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟

شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

 

 


نداء الوطن: برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ
"الطوارئ الهجينة"... إبحثوا عن "الإمرة"!

 

 

 

اللواء: «حرب مهل» بين الدولة والكورونا .. وخيار الطوارئ بعد الأحد!
«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي.. وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار

 

 

 

البناء: كورونا يقرع جرس الإنذار مع بلوغ الإصابات 0‪.‬1 في الألف في إيطاليا… و0‪.‬2 في نيويورك / ثلثا الإصابات العالميّة في إيطاليا وأميركا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا… ولبنان رقم 57 / تولّي الجيش والقوى الأمنيّة تطبيق التعبئة العامة… والحكومة لخطة مساندة اجتماعيّة /

 

 

 

النهار: سباق بين التشدد والتفلت والملف المالي محتدم

 

 



الجمهورية: كابوس كورونا: دعوات لحالة طوارىء

 

 

 

الديار: كورونا» يضع العالم في «الحجر».. «والطوارىء» في لبنان «رهن» زواريب السياسة ؟
الارتفاع «المضبوط» في الاصابات يعزز «التفاؤل».. «وبارقة امل» من المصرف المركزي
المصابون الى400 خلال اسبوع وترقب للنتائج بعد انتهاء فترة «التعبئة العامة»

 

 

 

the daily star: Coronavirus tally hits 267, security issues fines

 

 

 

l'orient le jour: « Crier victoire trop vite, face au coronavirus, est irresponsable »

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