عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2020

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الأخبار: دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟

شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟



نداء الوطن: برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ

"الطوارئ الهجينة"... إبحثوا عن "الإمرة"!

اللواء: «حرب مهل» بين الدولة والكورونا .. وخيار الطوارئ بعد الأحد!

«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي.. وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار

البناء: كورونا يقرع جرس الإنذار مع بلوغ الإصابات 0‪.‬1 في الألف في إيطاليا… و0‪.‬2 في نيويورك / ثلثا الإصابات العالميّة في إيطاليا وأميركا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا… ولبنان رقم 57 / تولّي الجيش والقوى الأمنيّة تطبيق التعبئة العامة… والحكومة لخطة مساندة اجتماعيّة /

النهار: سباق بين التشدد والتفلت والملف المالي محتدم





الجمهورية: كابوس كورونا: دعوات لحالة طوارىء

الديار: كورونا» يضع العالم في «الحجر».. «والطوارىء» في لبنان «رهن» زواريب السياسة ؟

الارتفاع «المضبوط» في الاصابات يعزز «التفاؤل».. «وبارقة امل» من المصرف المركزي

المصابون الى400 خلال اسبوع وترقب للنتائج بعد انتهاء فترة «التعبئة العامة»

the daily star: Coronavirus tally hits 267, security issues fines

l'orient le jour: « Crier victoire trop vite, face au coronavirus, est irresponsable »