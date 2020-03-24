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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2020

24
MARCH
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة كان وراء قرار بتشكيل لجنة تقنيّة مختصة لتثبيت سعر شراء النفط والمشتقات النفطية التي يحتاجها لبنان على سعر منخفض لستة شهور مقبلة، بما يحفظ للبنان فرصة الإفادة من السعر المنخفض حتى لو ارتفع السعر عالمياً ويتيح الإفادة من أي انخفاض إضافي. وهذا سيوفر ملياري دولار سنوياً على الأقل من فاتورة الكهرباء والمشتقات النفطية.


كواليس

قالت مصادر صحية أميركية إن الرئيس دونالد ترامب يكذب على الأميركيين بالحديث عن أن الوضع تحت السيطرة، فكل الأرقام تؤكد أن مخزون الكمامات وأجهزة التنفس أقلّ من الحاجة بكثير وأن تسارع نمو انتشار الفيروس يجعل أميركا مرشحة لتصدر الأرقام العالميّة في الإصابات خلال أسبوع وتشكو المصادر الطبية تركيز ترامب على اللقاح الذي لن يظهر قبل سنة بالمعنى الطبي وليس على منع الانتشار، وذلك لاعتبارات تجاريّة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يُواجه لبنان وضعاً صعباً قبل الكورونا، انعكس سلباً على المساعدات، في ظل تنامي مخاطر الفيروس.


غمز
تحدثت معلومات عن «لغة زجرية» استخدمها مرجع مع جهة وزارية محسوبة عليه، أدت إلى إعادة النظر ببعض التدابير؟


لغز
يتّهم مقرّبون من قيادة حزبية، أصدقاء سابقين بإقامة جسور علاقة مع جهات خارجية ليست صديقة، من دون أي مواقف منتقدة في العلن لذلك.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن استاذاً جامعياً ومنذ أن تم تعيينه مستشاراً مالياً لرئيس مجلس الوزراء أهمل التدريس وتلامذته وهم بصدد تقديم شكوى بحقه للإدارة لا سيما وأنه أيضاً لم يلتزم بنظام التعليم عن بُعد.

 

استغرب متابعون عدم ذكر رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته أمس الأول قوى الأمن الداخلي ودورها الأساسي في تطبيق تدابير التعبئة العامة وسألوا: هل التغييب مقصود أم سقط سهواً من كاتب الخطاب؟

 

يتحدث محامون عن اتجاه لتفعيل المعاملات الإلكترونية في ملاحقاتهم القضائية بعد انتهاء حالة "التعبئة العامة" خصوصاً وأنها أثبتت فعاليتها وسرعتها.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

وزير حاليّ لم يُحدّد موعداً لاستقبال نائب!

لم يُحدِّد وزير حالي موعداً لاستقبال نائب من حزب معارض رغم مرور أكثر من أسبوعين على طلب النائب.

 

مواطنون يشكون...

يتلقّى قيادي في حزب فاعل في الشمال إتصالات من مواطنين يشكون من عدم تمكّنهم من تأمين ثمن ربطة الخبز ليلتزموا الحجر المنزلي.

 

رئيس حزب يتجنّب مناقشة تصرّفات بعض أعضاء كتلته!

تجنّب رئيس حزب مسيحي مناقشة تصرّفات بعض أعضاء كتلته النيابية في آخر اجتماع عُقد للحزب تجنّباً لأي انشقاق محتمل بعدما بلغت ردّات الفعل ما لم يكن محسوباً.

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