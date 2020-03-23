اقتراح من نقولا للتعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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بيان صادر عن المكتب الإعلاميّ للنائب السابق الدكتور نبيل نقولا:

" بناءً على اقتراح النائب السابق الدكتور نبيل نقولا المكلّف بمتابعة ملفّ الضمان الاجتماعيّ من قبل التيّار الوطنيّ الحرّ، والذي قام على متابعة العمل في هذا الملفّ عبر اتّصالات أجراها مع رئيس الحكومة الدكتور حسّان دياب، ومع مدير الضمان الاجتماعيّ الأستاذ محمد كركي، ومع رئيس اللجنة الفنّيّة في الضمان الأستاذ سمير عون، وهذا الاقتراح ينصّ على تعاقد الصندوق الوطنيّ الاجتماعيّ مع بعض الصيدليّات بغية تأمين الأدوية للأمراض المستعصية، والعلاجات المزمنة، بعد تقديم المضمون الوصفة الطبّيّة، والمستندات اللازمة، فيقوم الصيدليّ بدوره بإرساله الكترونيًّا إلى الصندوق لأخذ موافقة إداريّة، وطبّيّة، على أن يدفع المضمون حصّته فقط، فيقوم الصندوق بالتالي بدفع حصّة الصيدليّ مباشرة "