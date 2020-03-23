طالب لبناني محتجز في بريطانيا: إجراءات السلامة في لبنان أفضل من هنا.. اسمحوا لنا بالعودة!

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ناشد الطالب اللبناني علي عبد الساتر المتواجد في بريطانيا عبر الـ LBCI، الدولة اللبنانية بالسماح للطلاب الذين احتجزوا هناك، العودة الى لبنان، مؤكداً ان معايير إجراءات السلامة المتّبعة في لبنان أفضل بكثير من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة البريطانية.

وأشار عبد الساتر الى ان الطلاب هناك تبلّغوا قرار الحكومة اللبنانية بإقفال مطار بيروت نهار الأحد، فعمدوا نهار الاثنين الى اخذ الاذن من جامعاتهم لمغادرة البلاد والعودة الى لبنان، لكن الطائرة التي كانت مقرر أن تغادر بريطانيا محملة معها هؤلاء الطلاب، ألغت رحلتها في اللحظات الأخيرة، ولم يعد هناك أي رحلات متوفرة الى لبنان.