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سفير لبنان في المانيا يوجه نداء الى الجمعيات والاندية لمساعدة لبنانيين لايمكنهم العودة الى لبنان حاليا

23
MARCH
2020
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وجه سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى اديب نداء الى الجمعيات والأندية والمؤسسات الإغترابية اللبنانية وأركان الجالية اللبنانية في ألمانيا جاء فيه:

" نتيجة للقيود المفروضة على السفر بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وبعد إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت وتوقف تسيير الرحلات منه، ونظرا لبلوغ الأمور مرحلة حساسة ودقيقة تستلزم إتخاذ أقصى درجات الحيطة مع ما يستوجبه ذلك من بقاء كل شخص في مكان تواجده، تود سفارة لبنان لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية أن تحيطكم علما بأن هناك عددا من المواطنين اللبنانيين الموجودين على الأراضي الألمانية ولا يمكنهم حاليا العودة إلى لبنان .


لذلك تتوجه السفارة إلى الجمعيات والأندية والمؤسسات الإغترابية اللبنانية وأركان الجالية اللبنانية من المقتدرين والميسورين للمساهمة بتأمين مساعدات مادية أو عينية محليا لسد إحتياجات أولئك اللبنانيين والعمل سويا على تمرير هذه المرحلة الحرجة بأقل ضرر ممكن على نحو مسؤول تكون فيه الأولوية القصوى للمحافظة على سلامة المواطنين وتحديدا من خلال الإجراء الوقائي الأجدى حتى الآن والمتمثل بملازمة الأفراد لأمكنة تواجدهم الآمنة.


كما تؤكد السفارة بأنها لن توفر أي جهد للتدخل مع السلطات المحلية من أجل تسهيل ظروف تواجد هؤلاء اللبنانيين ومكوثهم في أماكنهم الحالية. وتتمنى السفارة إبلاغها عن أي مواطن لبناني متواجد حاليا بشكل قسري على الأراضي الألمانية بسبب إغلاق مطار رفيق الحريري في بيروت .
كما نعيد تعميم رقم الخط الساخن الذي وضعته السفارة اللبنانية بتصرف أبناء الجالية اللبنانية الكرام: 030/47498621.حماكم الله جميعا".

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