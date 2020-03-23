بلدية بياقوت تعلق على نتائج فحوصات كورونا لديها!

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علقت بلدية بياقوت - المتن في بيان، على ما "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خبر حول إصابة عدة أشخاص بفيروس كورونا في منطقة بياقوت وتناوله بشكل غير دقيق"، واشارت الى "وجود إصابة واحدة مؤكدة، وهي من سكان البلدة، علما أن المصاب كان في بلدته بقضاء البترون عندما ظهرت عليه عوارض الاصابة، ثم نقل مباشرة إلى مستشفى الحريري.

وبادرت البلدية إلى وضع عائلته في الحجر المنزلي الالزامي وتجرى الفحوص اللازمة للتأكد من سلامته". ولفتت إلى أنه "في خصوص الشرطي البلدي، تم التأكد من إصابة شقيقه الذي يسكن خارج نطاق بلدية بياقوت.

ولذلك، تقوم البلدية بإجراء الفحوص اللازمة للشرطي البلدي ولكل جهاز الشرطة للتأكد من سلامتهما واتخذت الاجراءات اللازمة". وطلبت البلدية من الاهالي "اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامتهم على أن تعلمهم بأي طارئ".