وزيرة الاعلام تطلب المساعدة بفيديو بلغة الإشارة

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غردت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر":تمنّي على كل من هو قادر على المساعدة بهذا الموضوع أن يشاركنا. شكر للجميع مسبقا. التوعية أمانة ومسؤولية، وصحتكم #مشـمزحة.

ناشرةً معها تغريدة حساب وزارة الاعلام: "في إطار سعينا لنشر المعلومة الصحيحة ودعما لذوي الاحتياجات الخاصة، نطلب من المواطنين القادرين على انتاج فيديو توعوي قصير بلغة الإشارة حول مخاطر كورونا والتقيد بالبقاء في المنزل ونشره على تويتر، #مش_مزحة.



وسيتم استعمال أفضل فيديو على صفحةhttps://corona.ministryinfo.gov.lb"