بالصورة: ٨ اقضية لبنانية تخلو من الكورونا. ما هي؟

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نشرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في السراي الحكومي، التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد (covid -19)، ومن الملفت على خارطة الاصابات في لبنان ان الحالات المؤكدة قد توزعت على أغلبية الاقضية اللبنانية، ما عدا ٨ أقضية، وهي:
- الهرمل
- بشري
- زحلة
- البقاع الغربي
- راشيا
- جزين
- حاصبيا
- مرجعيون
أما الأعداد الأكبر للاصابات بفيروس كورونا هي:
- بيروت ٤٩ حالة
- المتن ٤٣ حالة
- كسروان ٣٧ حالة
- بعبدا ٢٨ حالة
- جبيل ٢٣ حالة
لتتوزع الحالات المتبقية على الأقضية المتبقية.
فيما يشير تقرير وزارة الصحة ان هناك ٤٢ حالة اضافية غير محددة بعد