بالصورة: ٨ اقضية لبنانية تخلو من الكورونا. ما هي؟

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نشرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في السراي الحكومي، التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد (covid -19)، ومن الملفت على خارطة الاصابات في لبنان ان الحالات المؤكدة قد توزعت على أغلبية الاقضية اللبنانية، ما عدا ٨ أقضية، وهي:

- الهرمل

- بشري

- زحلة

- البقاع الغربي

- راشيا

- جزين

- حاصبيا

- مرجعيون

أما الأعداد الأكبر للاصابات بفيروس كورونا هي:

- بيروت ٤٩ حالة

- المتن ٤٣ حالة

- كسروان ٣٧ حالة

- بعبدا ٢٨ حالة

- جبيل ٢٣ حالة

لتتوزع الحالات المتبقية على الأقضية المتبقية.

فيما يشير تقرير وزارة الصحة ان هناك ٤٢ حالة اضافية غير محددة بعد