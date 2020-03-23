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مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: العمل مستمر على إنجاز التصليحات في خط أفقا الرئيسي

23
MARCH
2020
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:


عطفًا على بياناتها السابقة المتعلقة بمسار تصليح الأضرار التي طرأت بسبب أحوال الطقس الأخيرة على خط أفقا الرئيسي، يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين في منطقة قضاء جبيل أن فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة تعمل بشكل متواصل على ردم مجرى نهر ابراهيم للوصول إلى العطل الثاني الذي تم اكتشافه في هذا الخط الرئيسي الذي يغذي جرد ووسط منطقة جبيل.


وكانت فرق المؤسسة قد تمكنت من إصلاح جزء علوي متضرر من الخط، وذلك وسط ظروف بالغة الصعوبة نظرًا لوعورة الموقع وفيضان النهر وارتفاع منسوب مياهه بشكل كبير.


وتأمل المؤسسة إنجاز الأعطال في مهلة أربع وعشرين ساعة لتعود بعدها تغذية الإمدادات بالمياه، مع تكرار الدعوة للمشتركين لتفهم الظروف المذكورة أعلاه.


وتؤكد المؤسسة أنها على أهبة الإستعداد الدائم للإجابة عن كل الإستفسارات بشكل مباشر، ولم ولن تتلكأ عن تحمل مسؤولياتها مع تقديرها الكبير لعمل الفرق التابعة لها رغم حال التعبئة المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي يعلوها الإلتزام بتأمين خدمة المواطنين بحقهم بالمياه.

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