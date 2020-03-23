إصابة "كورونا" في برج البراجنة؟

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نفى رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور تسجيل "أي إصابة بفيروس كورونا في المنطقة"، مشيراً في بيان إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخباراً مزيفة مفادها وجود إصابات بفيروس كورونا في برج البراجنة".

وأضاف: " تود بلدية برج البراجنة طمأنة الأهالي والتأكيد أن هذه الاخبار ملفقة وغير صحيحة على الإطلاق، ونتمنى على اهلنا عدم تصديقها".

وأكّد منصور أنّ "البلدية ستتعاطى بشفافية مطلقة"، وقال: "نذكركم بل نرجوكم، الالتزام بالتعليمات الوقائية والبقاء في منازلكم حفاظا على سلامتكم وسلامة كباركم وصغاركم".



وختم مؤكداً أنّ "البلدية لا تزال تقوم بعمليات رش الشوارع وتعقيمها، وبقمع كل المخالفات".