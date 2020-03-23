اصابتان بفيروس كورونا في بشعلة - البترون .. وهذه التفاصيل

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أعلن رئيس بلدية بشعله - قضاء البترون رشيد جعجع عن "ظهور اصابتين بفيروس كورونا في البلدة هما ج.س. الذي يتلقى العلاج في مستشفى القديس جاوجيوس وج.خ. في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وقد أجريت اتصالات بهما وحالهما مستقرة.





وأكد جعجع:" أن العدوى مستوردة من خارج بشعله ومن خارج منطقة البترون أيضا باعتبار أن المصابين يسكنان خارج البلدة " مضيفا :"نحن في صدد عزل البلدة في ظل تدابير واجراءات صارمة اتخذتها البلدية لحماية بلدتنا وأهلنا من اي إصابات جديدة والحد من انتشار الوباء".





وأكد جعجع أن "البلدية تسهر ليلا نهارا على البلدة وأهلها وقد اتخذنا سلسلة قرارات لمنع التنقل وضبط حركة التجول وتنظيم عملية الخروج والدخول من وإلى بشعلة وعدم السماح بذلك الا للضرورات القصوى. كما أقمنا حواجز محبة عند مداخل البلدة التي لا تزال سالكة أمام الأهالي في ظل تواجد لعناصر الشرطة البلدية وعدد من المتطوعين من شباب بشعله لفرض الالتزام بشروط الوقاية من قفازات وكمامات".





وأصدرت البلدية بيانا طمأنت فيه الأهالي، مؤكدة أن "لا داعي للخوف إنما الاحتياط ضرورة وواجب تجاه أهلنا وسنقوم بكافة الاجراءات الوقائية والاستقصائية اللازمة لمحاولة الحد من تفشي الوباء وستبقي خلية الأزمة المنبثقة عن البلدية اجتماعاتها واتصالاتها مفتوحة لمتابعة كل طارىء".