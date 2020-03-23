أرسلان يعلن عن دعم مستشفيات عين وزين والإيمان عاليه وحاصبيا‬

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‫اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أنّ "الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة هو أقلّ الإيمان، وواجب علينا جميعاً، كلٌّ حسب إمكاناته... ‬فهذه عقيدتنا وهذا تاريخنا".



وقال: "بالأمس قدمنا بالإتفاق مع أخي الحبيب مروان خير الدين مشكوراً تبرعاً قيمته 750 مليون ليرة لمستشفى عين وزين‬ - الشوف، واليوم نقدّم 450 مليون ليرة لمستشفى الإيمان‬ - عاليه‬ و250 مليون ليرة لمستشفى حاصبيا‬ الحكومي و 50 مليون ليرة للمركز الصّحي التابع ‫للمنتدى النسائي اللبناني‬ في منطقة الجرد الأعلى - صوفر‬".