حملة التبرعات التي اطلقها التيار الوطني الحر‎

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أطلق التيار حملة تبرعات في ١٧ آذار للوقوف سوية بوجه وباء الكورونا، وذلك على صعيد وطني بالتكاتف مع ابناء الانتشار.

اولا تتركز على فترة الاحتواء الفوري والشق الثاني احترازي واستباقي لتجنب الكارثة في حال خرجت الاحوال عن السيطرة بتأمين آلات واجهزة التنفس والاستعداد لمستشفيات ميدانية.

-التبرعات مادية للشراء المباشر للمستلزمات.تصل اليوم او غدا اول عينة

-التبرعات عينية(معدات وبدلات مباشرة بالتنسيق مع المتطلبات واللوائح التي جهزتها لجنة الطوارىء في التيار ولجنة الانتشار بتوجيه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

دعمكم بفلس الأرملة من ٥$-١٠$ وقدرما نستطيع امام هذا الوباء العالمي الذي نواجهه #معا فنربحه فقط #معا.

بلغت التبرعات قيمة تفوق ال ٢٥٠،٠٠٠ $ بالرغم من كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.أهلنا بالانتشار لبنانهم قوتهم اليومي الروحي.

الرجاء التوزيع على كافة الاقارب في الانتشار فلبنان بحاجة للطبابة والاسعاف وليس فقط للاموال

للمشاركة بالحملة التمويلية والتبرع:

من استراليا:

https://www.gofundme.com/f/4kf6u-fighting-covid19-together

من اميركا:

https://www.lacd.us/Donate

من كندا، الدول العربية، أفريقيا، أوروبا و اميركا اللاتينية:

https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together