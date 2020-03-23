living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حملة التبرعات التي اطلقها التيار الوطني الحر‎

23
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق التيار حملة تبرعات في ١٧ آذار للوقوف سوية بوجه وباء الكورونا، وذلك على صعيد وطني بالتكاتف مع ابناء الانتشار.
اولا تتركز على فترة الاحتواء الفوري والشق الثاني احترازي واستباقي لتجنب الكارثة في حال خرجت الاحوال عن السيطرة بتأمين آلات واجهزة التنفس والاستعداد لمستشفيات ميدانية.

 

-التبرعات مادية للشراء المباشر للمستلزمات.تصل اليوم او غدا اول عينة
-التبرعات عينية(معدات وبدلات مباشرة بالتنسيق مع المتطلبات واللوائح التي جهزتها لجنة الطوارىء في التيار ولجنة الانتشار بتوجيه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
دعمكم بفلس الأرملة من ٥$-١٠$ وقدرما نستطيع امام هذا الوباء العالمي الذي نواجهه #معا فنربحه فقط #معا.
بلغت التبرعات قيمة تفوق ال ٢٥٠،٠٠٠ $ بالرغم من كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.أهلنا بالانتشار لبنانهم قوتهم اليومي الروحي.

الرجاء التوزيع على كافة الاقارب في الانتشار فلبنان بحاجة للطبابة والاسعاف وليس فقط للاموال

 

للمشاركة بالحملة التمويلية والتبرع:

 

من استراليا:
https://www.gofundme.com/f/4kf6u-fighting-covid19-together

من اميركا:
https://www.lacd.us/Donate

من كندا، الدول العربية، أفريقيا، أوروبا و اميركا اللاتينية:
https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout