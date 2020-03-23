حمدان: العيب كل العيب استغلال خوف الناس

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:



العيب كل العيب استغلال خوف الناس على أرواحهم من وباء الكورونا بإعلانات دعائية لاستغلال رخيص سياسي وهوجنة إعلامية وصراع تلفزيونات ..

منعاً للغش والاحتيال والنصب، فليكن هناك لجنة وطنية لمراقبة كل من يلم التبرعات والتحقق من قيمتها وصحة إرسالها الى الجهة المستفيدة، واستناداً الى مسار قانون التعبئة العامة فلتكن هذه اللجنة تحت اشراف قيادة الجيش الذي يقوم بمسؤوليات كبرى في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا لبنان وبالحضور الفعال لنقيب المحامين ملحم خلف الذي اكتسب احترام كل اللبنانيين ..

عيب وبيكفي ..