حاموش يشكر كنعان على التعقيم وادراج ضهر الباشق ضمن المستشفيات التي ستجهز من احتياطي الموازنة

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أعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ"مستشفى ضهر الباشق الحكومي" الجامعي الدكتور روجيه حاموش انه عقد اجتماعا مع أمين سر تكتل لبنان القوي نائب المتن الشمالي ابراهيم كنعان في منزله في البياضة، تداولا خلاله "مختلف النواحي لدعم المستشفى في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وشكر الدكتور حاموش للنائب كنعان مبادرته في "تعقيم محيط المستشفى وبعض قبل يومين"، وقد ابلغه النائب كنعان انه "بنتيجة الاتصالات اجراها مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن والمراجع المعنية، وفقا لدراسة الجدوى التي قدمناها الى سعادته قبل أيام، جرى ادراج "مستشفى ضهر الباشق" ضمن لائحة المستشفيات الحكومية التي سيتم تجهيزها، عبر طلب اعتماد من احتياط الموازنة".