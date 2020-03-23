living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الإقتصاد: مراقبي مديرية حماية المستهلك يلاحقون الشكاوى بالرغم من الخطر الصحي

23
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردا على طلب النائب سيمون أبي رميا وزارة الإقتصاد القيام بعملها وبمراقبة الأسعار، قال وزير الإقتصاد في تغريدات على تويتر "حضرة النائب،

وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط المخالفات، ومراقبي مديرية حماية المستهلك يلاحقون الشكاوى بالرغم من الخطر الصحي منعاً لأي استغلال من قبل التجار.
 
كان الاجدى بكم اقرار تعديل قانون حماية المستهلك لتوسيع صلاحيات الوزارة والسماح لها باتخاذ اجراءات اكثر فعالية، التي كانت سبق وقدمته وزارة الاقتصاد للجنة الإدارة والعدل سابقاً ولم تلق أي جواب.
 
نحن نعمل على تحديث وتطوير قانون حماية المستهلك الذي يسمح للوزارة باخذ اجراءات سريعة وتسطير محاضر ضبط بكلفة موجعة بحق المخالفين وسأقدمه كمشروع قانون لمجلس الوزراء ونتمنى عليكم الاسراع باقراره عند احالته."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout