وزير الإقتصاد: مراقبي مديرية حماية المستهلك يلاحقون الشكاوى بالرغم من الخطر الصحي

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ردا على طلب النائب سيمون أبي رميا وزارة الإقتصاد القيام بعملها وبمراقبة الأسعار، قال وزير الإقتصاد في تغريدات على تويتر "حضرة النائب،

وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط المخالفات، ومراقبي مديرية حماية المستهلك يلاحقون الشكاوى بالرغم من الخطر الصحي منعاً لأي استغلال من قبل التجار.

كان الاجدى بكم اقرار تعديل قانون حماية المستهلك لتوسيع صلاحيات الوزارة والسماح لها باتخاذ اجراءات اكثر فعالية، التي كانت سبق وقدمته وزارة الاقتصاد للجنة الإدارة والعدل سابقاً ولم تلق أي جواب.

نحن نعمل على تحديث وتطوير قانون حماية المستهلك الذي يسمح للوزارة باخذ اجراءات سريعة وتسطير محاضر ضبط بكلفة موجعة بحق المخالفين وسأقدمه كمشروع قانون لمجلس الوزراء ونتمنى عليكم الاسراع باقراره عند احالته."