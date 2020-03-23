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منوها بانطلاقة التعلم عن بعد... النائب ادكار طرابلسي: لتجهيز مستشفيات ميدانية لاستقبال مصابي كورونا

23
MARCH
2020
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أثنى النائب ادكار طرابلسي على جهود وزارة التربية والتعليم العالي في إطلاق الحصص التعليمية عبر شاشة تلفزيون لبنان والتي برهنت نجاحها في الحصة التجريبية المتلفزة في مادة الفيزياء.
 
وكان الدكتور طرابلسي قد نظّم بعد ظهر الاحد الفائت شبكة من مدراء وأساتذة الفيزياء من اثنتي عشرة مدرسة خاصة وأخصائيّين في التربية والتعليم عن بُعد وفريق عمل تلفزيون لبنان راقبت الحلقة التجريبيّة ونوعية البث. وتمّ تزويد وزير التربية القاضي طارق المجذوب بتقرير مُفصّل يُحدّد الملاحظات العملية حول التجربة الاولى التي اعتبرت ناجحة. واطلع النائب طرابلسي من الدكتورة ندى عويجان رئيسة المركز التربوي عن تحضيرات التلفزيون التربوي في هذا المجال.
 
من جهة اخرى، تقدم النائب طرابلسي باقتراح في اجتماع لنواب بيروت، يقضي بإقامة مستشفيات ميدانية، في أماكن تكون متاحة ضمن نطاق مدينة بيروت مثل "الفوروم" و"البيال" و"المستشفى المصري"، لتكون جاهزة لاستقبال مصابي كورونا ولمعالجتهم في حال تفشى الوباء في الاسابيع المقبلة.
 
وتواصل النائب ادكار طرابلسي مع المسؤولين في مصرف لبنان لتسريع البت بطلبات الشركات الطبية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تعاني من البطء والمماطلة في البت في طلباتها منذ بداية كانون الثاني الفائت رغم اكتمال ملفاتها وحاجة القطاع الطبي الماسة لما ستستورده.
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