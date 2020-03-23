living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر في شركة ألفا: تمديد لفترة صلاحيات الخط وليس للبرنامج

23
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مددت شركة ألفا صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لشهر كامل، انفاذا لقرار وزارة الاتصالات. التمديد هو لفترة صلاحية الخط ولا يشمل مطلقاً، وفق القرار الوزاري، تجديد برنامج الخط.


ولكن في ضوء المراجعات التي وردت الينا من الطلاب المشتركين في برنامج +Alfa A والذين يفضّلون تجديد برنامجهم في وقته مقابل 15 دولارا والإستفادة من خصائصه (الدقائق والرسائل والبيانات العائدة له)، ولا يريدون تمديد صلاحيّة خطهم، أعيدت صلاحية خطوط +Alfa A إلى ما كانت عليه قبل القرار الوزاري، وبالتالي أعطينا المشترك الخيار ما بين الحصول على ٣٠ يوماً إضافية والاستفادة من قرار الوزارة أو الحفاظ على الصلاحية القديمة وتجديد باقة الطلاب من أجل الاستفادة من خصائصها. اننا إذ نستغرب الضجة التي أثيرت حول هذا الإجراء الإيجابي من قبلنا الذي جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المشتركين ويجعل القرار الأخير والخيار في يد المشترك نفسه. يمكن للمشتركين الراغبين بعدم تجديد البرنامج، إعادة تمديد الصلاحية لـ 30 يوماً إضافية عبر الإتصال بنا على الرقم 111 (الذي عاد ليصبح متاحا 24/7) او عبر الـlive chat أو حسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي.


وتجدد ألفا دعوتها لكل مشتركيها وخاصة الطلاب منهم البقاء في البيت حماية لهم ولعائلاتهم وللمجتمع خصوصا وأن منصات التعليم الإلكتروني المذكورة في قرار وزارة الاتصالات ستتاح قريبا جدامجانا ودون احتساب اي داتا على الطالب عند استخدامها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout