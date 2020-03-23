مصدر في شركة ألفا: تمديد لفترة صلاحيات الخط وليس للبرنامج

A + A -

مددت شركة ألفا صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لشهر كامل، انفاذا لقرار وزارة الاتصالات. التمديد هو لفترة صلاحية الخط ولا يشمل مطلقاً، وفق القرار الوزاري، تجديد برنامج الخط.



ولكن في ضوء المراجعات التي وردت الينا من الطلاب المشتركين في برنامج +Alfa A والذين يفضّلون تجديد برنامجهم في وقته مقابل 15 دولارا والإستفادة من خصائصه (الدقائق والرسائل والبيانات العائدة له)، ولا يريدون تمديد صلاحيّة خطهم، أعيدت صلاحية خطوط +Alfa A إلى ما كانت عليه قبل القرار الوزاري، وبالتالي أعطينا المشترك الخيار ما بين الحصول على ٣٠ يوماً إضافية والاستفادة من قرار الوزارة أو الحفاظ على الصلاحية القديمة وتجديد باقة الطلاب من أجل الاستفادة من خصائصها. اننا إذ نستغرب الضجة التي أثيرت حول هذا الإجراء الإيجابي من قبلنا الذي جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المشتركين ويجعل القرار الأخير والخيار في يد المشترك نفسه. يمكن للمشتركين الراغبين بعدم تجديد البرنامج، إعادة تمديد الصلاحية لـ 30 يوماً إضافية عبر الإتصال بنا على الرقم 111 (الذي عاد ليصبح متاحا 24/7) او عبر الـlive chat أو حسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي.



وتجدد ألفا دعوتها لكل مشتركيها وخاصة الطلاب منهم البقاء في البيت حماية لهم ولعائلاتهم وللمجتمع خصوصا وأن منصات التعليم الإلكتروني المذكورة في قرار وزارة الاتصالات ستتاح قريبا جدامجانا ودون احتساب اي داتا على الطالب عند استخدامها.