هذا ما كشفه نزار زكّا في قضية عامر الفاخوري

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تمنّى نزار زكا أن تعود قضية عامر فاخوري بالمنفعة على لبنان.

وأكد في حديث للـ"ال بي سي"، أنه لم يتمّ تهريب الفاخوري من لبنان.

وقال: "علاقات لبنان باميركا كانت تتراجع بشكل كبير، وما حصل أعاد فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الاميركية وعلى لبنان الاستفادة من هذه الفرصة".

ورأى أن لدينا فرصة للانفتاح على العالم.

وقال: "اللبنانيون اليوم يجب أن ينظروا الى ما يحصل على انه فرصة للانطلاق نحو المستقبل"..

واضاف: "شاركت وساعدت وهناك في لبنان سيدة عملت كثيرا وحضّرت الارضية لما حصل في قضية الفاخوري من مبدأ مساعدة لبنان".

وتابع: "البعض في لبنان لم يكن يستوعب خطورة الموقف. في الكونغرس كان يتم التحضير لعقوبات على لبنان وقوانين ستؤذي لبنان".