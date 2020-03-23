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الأمطار عائدة ولبنان يتأثر بمنخفض جوّي

23
MARCH
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات تنشط الرياح خاصة في الجنوب وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية مساء. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

 

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة .

 

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات تنشط الرياح خاصة في الجنوب وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية مساء.

 

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة محلية خلال النهار.

 

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

 

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، شرقية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

 

- الانقشاع: جيد إجمالا.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين40 و 70%

 

- حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.

 

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

 

- ساعة شروق الشمس: 05,37

 

- ساعة غروب الشمس: 17,35

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