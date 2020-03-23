دوريات لأمن الدولة في ببنين العبدة وانذارات بحق مخالفين

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قامت دورية من مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، في اطار متابعتها اليومية لتنفيذ قرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية التي اقرها مجلس الوزراء للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ، بمعاينة سوق المزاد في مرفأ صيد الاسماك في ببنين-العبدة ،حيث تبين وجود خروقات كثيرة في المعايير الصحية داخل السوق وخارجه، فتم العمل بالتعاون مع شرطة بلدية ببنين-العبدة على تحرير محاضر انذار بحق المخالفين، مع تزويدهم بكل الارشادات الصحية المفترض الالتزام بها، لجهة وضع الكمامات والقفازات، وتطبيقها حرصا على صحتهم وصحة رواد السوق، والتاكيد على ضرورة خفض التجمعات الى ادنى مستوى داخل السوق وخارجه وتنظيم عملية الدخول اليه، بحيث تكون الاعداد قليلة، تفاديا للاحتكاك بين الباعة والمستهلكين.

هذا وتتابع دوريات المديرية العامة لأمن الدولة في عكار جولاتها على الصيدليات و محال بيع المنتجات الغذائية، للتأكد من اتباع الارشادات الصحية اللازمة وفقا لمعايير وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.