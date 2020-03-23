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اول حالة كورونا مثبتة في هذه البلدة

23
MARCH
2020
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أعلنت بلدية دوما البترونية عن ظهور أول حالة كورونا في البلدة، وأصدرت بيانا اشارت فيه الى "انه بعد ظهور حالة "كورونا" وثبوتها مخبريا، قامت البلدية ببحث وتحريات دقيقة ليتبين أن المصاب من مواليد تنورين ويسكن في دوما، وانه التقى عددا قليلا من البلدة واحتك بهم في مناسبات اجتماعية ولكن بشكل خجول وهو قيد المراقبة والمتابعة طبيا من قبل البلدية".


ودعت "الجميع الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى، على أن يتولى شخص واحد من أفراد كل عائلة مهمة الخروج مع اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة."


وأكدت أنها "ستحرر محاضر ضبط بحق كل شخص يخالف ولا يلتزم بالإجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء القفازات والماسك"، كما شددت على "السماح بالدخول إلى البلدة فقط للحالات الإنسانية لتأمين المواد الغذائية والأدوية للصيدليات والمحروقات وزيارة الطبيب وذلك ضمن الشروط الوقائية".


واتخذت تدبيرا قضى بمنع بائعي الخبز المتجولين وحصر توزيع الخبز في البلدة بالسيد وسيم حنا شلهوب ابتداء من صباح غد الثلاثاء الواقع فيه 24 الجاري. وختمت بلدية دوما بيانها بالإعلان عن منع التجمعات على أنواعها ولأي سبب كان تحت طائلة الملاحقة القانونية.


كما لفت رئيس البلدية الدكتور أسد عيسى إلى أن "العدوى هي مستوردة من خارج البلدة ومن خارج منطقة البترون"، وشدد على "وجوب تنفيذ مضمون البيان تحت طائلة المحاسبة، مؤكدا "عدم التساهل مع أي كان لأن صحة أهلنا أولوية ولن نسمح بالتساهل بما يلحق الضرر بأي شخص من ابناء بلدتنا".


وأشار إلى أن "عائلة المصاب تنفذ حاليا الحجر المنزلي الوقائي في منزلها في بيروت".

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