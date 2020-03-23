كورونا - آخر الارقام والاجراءات العالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية

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تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وفيما يلي آخر إحصاءات صباح يوم الاثنين بشأن المرض، الذي تحول بالفعل إلى وباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية:

- تونس قررت تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حتى الرابع من أبريل المقبل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالحجر الصحي العام على كامل البلاد.

- الصين أعلنت أنها لم تسجل أي إصابة "محلية"، لكنها رصدت 39 حالة "مستوردة"، مع 9 وفيات جميعها في مدينة ووهان وسط البلاد التي كانت مصدر الفيروس.

- كوريا الجنوبية سجلت أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير، حيث بلغت 64 حالة إصابة جديدة الاثنين ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.

- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وفيما يلي آخر إحصاءات يوم الاثنين بشأن المرض، الذي تحول بالفعل إلى وباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية:

ـ لبنان اعلن عن 248 اصابة، حالات شفاء 8 ووفاة 4.

- تونس قررت تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حتى الرابع من أبريل المقبل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالحجر الصحي العام على كامل البلاد.

- الصين أعلنت أنها لم تسجل أي إصابة "محلية"، لكنها رصدت 39 حالة "مستوردة"، مع 9 وفيات جميعها في مدينة ووهان وسط البلاد التي كانت مصدر الفيروس.

- كوريا الجنوبية سجلت أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير، حيث بلغت 64 حالة إصابة جديدة الاثنين ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.

- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

- تايلاند أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 721 بعد تسجيل 122 حالة جديدة.

- الفلبين أكدت هي الأخرى ارتفاع عدد الإصابات إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

- وزارة الصحة الهندية قالت إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 7، وعدد الإصابات إلى 415.

- في وقت متأخر من ليل الأحد أعلنت السعودية فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة يوميا من السابعة مساء، ولمدة 3 أسابيع، غداة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس.

- وزارة الداخلية وهيئة الطوارئ في الإمارات طلبتا من المواطنين والمقيمين الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين.