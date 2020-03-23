ممارسات صحية لمقاومة التوتر والضغط النفسي الناجم عن تفشي مرض الكورونا

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من المنطقي أن تسبب أخبار انتشار فيروس كورونا للعديد الكثير من القلق والتوتر حول العالم، ولكن من المهم التعامل مع هذه المشاعر بالشكل الصحيح. إليكم بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتخفيف التوتر القلق لضمان سلامة الصحة النفسية.

• اليوغا

إذا كنت لا تمارسها عادة فالآن هو الوقت المناسب، يمكن أن تكون تجربة أشياء جديدة واكتشاف أنشطة جديدة بمثابة إلهاء صحي يمكنك الاستفادة والاستمتاع به معاً.

• التأمل

التأمل المنتظم يلعب دوراً كبيراً في تهدئة الأعصاب وإزالة التوتر. هناك العديد من التطبيقات المتوفرة التي تساعد على ممارسة التأمل

• التنفس الإرادي المنتظم

تقنية بسيطة تدعى التنفس المربع. حيث تتصور عملية التنفس على طول مربع بأربعة خطوات. فتبدأ بالشهيق العميق لمدة ثلاث ثوان، ثم حبس النفس لثلاث ثوان، ثم الزفير لثلاث ثوان لتقوم مرة أخرى بحبس النفس لثلاث ثوان. بعد بضع دقائق من التمرين ستشعر بالهدوء والراحة

• مارس أنشطتك المفضلة

استفد من طرق أخرى تحب الاسترخاء فيها أيضًا. ربما تحب قراءة كتاب جيد أو مشاهدة فيلم كوميدي، وتناول الأطعمة المألوفة التي تستمتع بها دائمًا وابق على اتصال مع أصدقائك وأحبائك