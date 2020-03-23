عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 آذار 2020

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الديار: فرنسا تكتشف علاجاً ضد الكورونا وترامب يؤيد والصحة الاميركية ترفض اعتباره دواء

انضباط في لبنان في الحجر المنزلي لكن لا مراكز كافية لفحص المصابين بالكورونا

ميركل مستشارة المانيا تصاب والخريطة العالمية 300 ألف والوفيات 14 ألف و600



النهار: لبنان في الطوارىء الجدية... واطلاق الفاخوري يخلّف جريمة

الشرق الأوسط: آسيا مهددة بـ«موجة ثانية»... وسباق اللقاح يشتد

قادة عرب يحذّرون من خطر «كورونا»... وميركل تعزل نفسها... و«الحجر الإجباري» سلاح الدول لمكافحة الوباء



الأنباء الكويتية: حظر التجول الذاتي بدلاً من إعلان حالة الطوارئ

انتشار واسع للجيش وقوى الأمن مع عزل تام للمناطق اللبنانية

الوطن السورية: تعلّيق طباعة الصحف الورقية.. وسورية تغلق حدودها بالكامل.. و«أندوف» تجهّز مركز حجر بسعة 100 سرير بالقنيطرة … الإعلان عن أول إصابة وافدة بـ«الكورونا» وإيقاف جميع وسائط النقل الداخلي