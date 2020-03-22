تقرير مستشفى الحريري: حالة شفاء واحدة و3 حالات حرجة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا أن "مجموع الحالات التي ثبت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصلت الى 58 حالة، من ضمنها إصابتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى".

كما أعلن "امتثال إصابة بالفيروس للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الPCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت بالكامل إلى 8".

وأكد أن "وضع الحالات المصابة بكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل". وختم المستشفى تقريره: "لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".