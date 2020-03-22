شرطة بلدية الغبيري ازالت البسطات من سوق صبرا!

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قامت شرطة بلدية الغبيري بحضور رئيس البلدية معن خليل، وبمؤازرة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في الجيش وقوى الامن الداخلي، وبالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بتنفيذ جولة داخل شارع صبرا، إنطلاقا من الرحاب ووصولا الى الحدود المشتركة مع بلدية بيروت، وذلك لأجل تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع التجوال والتجمعات وإقفال المحلات، مع ملاحظة وجود كثافة سكانية في تلك المنطقة.

وكان هناك تجاوب من أصحاب المحلات والبسطات، حيث تمت إزالتها من داخل السوق وفتح الطريق، وذلك بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والجمعيات الاهلية، داخل شارع صبرا.