ما حقيقة وجود اصابة بفيروس كورونا في مخيم البداوي؟

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إثر انتشار إشاعة عن إصابة بفيروس كورونا في مخيم البداوي، أصدر مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني نفيا للأمر، موضحا ان مريضا جرى الكشف الطبي عليه فتبينت إصابته بعارض معوي. وأصدر المستشفى بيانا جاء فيه: "إثر الاشتباه بحالة كورونا في مخيم البداوي، توجه فريق طبي لمنزل المصاب بلباسهم المختص، ومن ثم توجهوا به الى طوارئ مستشفى الهلال، وبعد تعبئة الاستمارة وحضور الطبيب المختص، تبين ان لديه عوارض تسمم نتيجة تناوله ورق الدوالي. وبعد معاينته عاد المريض الى المنزل حيث طلب منه الفريق الطبي ضرورة حجر نفسه في المنزل لمده 15 يوما".