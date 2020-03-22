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انتم مجرمون!

22
MARCH
2020
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(مقدمة اخبار OTV/الاحد 22 آذار 2020)
 
مجرمون. نعم انتم مجرمون!
انها الكلمة الوحيدة التي تصح في وصفكم... انتم الذين تصرون على تجاهل الاجراءات الوقائية البسيطة، وتعريض حياة الناس قبل حياتكم للخطر.
فما نفع "الكزدرة" على الطرق وفي الساحات يوم الاحد، اذا كانت نتيجتها الحتمية، حرمان كثيرين من حقهم في التمتع مستقبلا بالحياة؟
ما نفع التمسك باحتفال زفاف، اذا كان سيؤدي الى اصابة المدعوين بمرض قاتل؟
وما نفع الواجبات الاجتماعية، اذا كانت نتيجتها الاكيدة هي الموت؟
كلا. نحن لا نبالغ. فهذا الكلام هو عين الحقيقة، ولو التزم بعض الناس بالتعليمات منذ اليوم الاول، لما وصلنا الى هنا، ولما كان هناك من سبب لينزل الآف العسكر على الارض، ومعهم القوى الامنية من مختلف الاجهزة، عدا الشرطة البلدية، فقط لمنع البعض من ان يتحولوا الى مجرمين...
غريب جدا كان هذا الاحد. 
الكنائس اما بلا قداديس، او بحضور يقتصر على كاهن ومعاونيه الضروريين.
المطاعم مقفلة والمولات كذلك، والحركة شبه غائبة عن الشوارع، ما خلا حالات الضرورة القصوى، فضلا عن بعض المجرمين، الذين سرعان ما تعامل معهم المعنيون بالشكل المناسب.
اما الانكى في كل ذلك، فأن يواجه البعض القوى المولجة بفض التجمعات بالعبارات النابية، والتحدي "الولادي"، او على جري العادة بالتهجم على الدولة.
فلو ادرك هؤلاء ما هي العقوبات التي تفرضها الدول بحق مجرمين على شاكلتهم، "كانوا استحوا وانضبوا" في بيوتهم، والاهم كانوا ضبوا السنتهم عن الشاشات ومواقع التواصل...
في العالم، فاق اليوم عدد الذين ماتوا جراء الكورونا الثلاثة عشر الفا.
وفي لبنان، اعداد المصابين الى ازدياد.
لذلك، ممنوع على المجرمين ان يحولونا الى ايطاليا ثانية، بالمستشفيات المكتظة بالمرضى، وبمشاهد الوداع الحزينة، وانهر الدموع التي لا تجف...
الدولة بكل مؤسساتها واجهزتها مسؤولة طبعا، لكن المواطن ايضا مسؤول... والمطلوب ان يكون الاثنان على مستوى المسؤولية.
هذا هو الموضوع الاساس اليوم. اما بهلوانيات بعض السياسيين، و"هبلنات" بعض الوجوه البارزة على مواقع التواصل، فلا معنى لها امام الخوف على الحياة، والقلق الذي لا ينتهي على المصير.
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