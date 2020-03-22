بري يطالب بحالة طوارئ فورية.. وماذا عن الكابيتل كونترول؟

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كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري ل"مستقبل ويب" أنه طالب رئيس الحكومة حسان دياب ،أول من أمس ،باعلان حال الطوارئ "ووعدني بذلك لكن لم أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الساعة ".

أضاف أنه اتصل برئيس الحكومة بعد اتصال ورده من رئيس الصليب الأحمر وأنه تمنى على دياب التشاور مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية.

وقال : "أطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة لأن الوضع لا يحتمل ."

ورداً على سؤال حول موقفه من اقتراح "كابيتال كونترول "المطروح على مستوى الحكومة ،قال بري جازماً:"هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين ."

(المستقبل ويب)