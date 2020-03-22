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الجومة تواجه الكورونا متحدة جيش وقوى امن داخلي ومحافظ واتحاد

22
MARCH
2020
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الجومة جنبا الى جنب مواطنين واتحاد وشرطة اتحاد مع القوى الامنية من جيش ومخابرات وامن داخلي وبتوجيهات من المحافظ 

تقوم بمتابعة التزام المواطنين الحجر المنزلي، واقفال المحلات ومنع التجمعات، وهي تنتشر على مداخل البلدات والقرى، وتسير دوريات بين القرى،عذا وقد اقفلت جميع المحلات في الجومة باستثناء المسموح لها العمل لتامين ضروريات المواطن .
بربر
هذا وقد شكر فادي بربر رئيس اتحاد بلديات الجومة جميع المواطنين الذين التزموا التوجيهات، والتزموا منازلهم حفاظا على صحتهم وصحة ابنائهم، وهذا دليل وعي ويجب الالتزام به، وعدم تعريض حياتكم للخطر وحياة الاخرين، كما شكر بربر تعاون البلديات وشرطة الاتحاد بهذه الحملة الوطنية، عبر نشر الوعي بين المواطنين، كما توجه بربر بالشكر للقوى الامنية كافة بالشكر لمواكبتها الاجراءات ودعمها.

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