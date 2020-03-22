جمعية المصارف: المصارف سوف تواصل من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية تأمين الخدمات المصرفيّة التالية

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في سياق التزام جمعية مصارف لبنان بتيسير العمل في القطاع المصرفي خلال فترة التعبئة العامة، يهمّ الجمعية التأكيد على أن المصارف سوف تواصل من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية تأمين الخدمات المصرفيّة الأساسيّة لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليّات التجاريّة الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة، أم لجهة تحويل الهبات والتبرّعات المالية المقدّمة من العملاء للجهات الرسميّة أو الخاصة المستفيدة في إطار التكافل الوطني لمواجهة حالة الطوارىء الصحيّة الناجمة عن انتشار وباء الكورونا. وتذكّر الجمعية بأن الدوام في أيام العمل المحدّدة من قبل المصارف هو من الساعة 8,30 صباحاً حتى الساعة 12,00 ظهراً باستثناء يوم السبت من كل أسبوع، علماً أن مراكز الإستعلام والتواصل لدى المصارف موضوعة على الدوام في خدمة الزبائن لأيّ مراجعة أو مساعدة.