تسطير محاضر ضبط بالمؤسسات المخالفة في إقليم الخروب

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر من فصيلة شحيم في قوى الأمن الداخلي تكثف دورياتها في مختلف القرى والبلدات في إقليم الخروب، للتأكد من الالتزام بالإقفال تطبيقا للإجراءات وقرار الحكومة بالتعبئة العامة.

وفي هذا المجال، سطر عناصر الفصيلة محاضر ضبط بالمؤسسات المخالفة، في عدد من البلدات، وذلك بعد أسبوع من توجيه إنذارات وتنبيهات بضرورة التقيد بالتعليمات والقرارات الرسمية وعدم المخالفة.

يذكر أن المحضر الذي تسطره قوى الأمن الداخلي، عند المخالفة، يكون بمثابة محضر إداري، ولكن في حال تكرار المخالفة، يصبح المحضر عدليا وقضائيا، فيعرض صاحبه للمساءلة، أمام المحكمة، وقد يصل الأمر الى إقفال المؤسسة المخالفة بالشمع الأحمر، أو توقيف صاحب المخالفة.