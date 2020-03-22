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تعميم للمؤسسات المستثناة من الإقفال في الحدت والغبيري

22
MARCH
2020
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عممت بلديتا الحدت والغبيري على المسؤولين عن المؤسسات المستثناة من الإقفال في المنطقتين، التزام سلسلة توجيهات تدعو إلى "تكليف موظف أخذ حرارة العاملين يوميا، الطلب من العاملين غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل دوري، وضع معقم لليدين عند مدخل المؤسسة لاستخدامه من الزبائن، التشديد على العاملين على صناديق القبض لبس الكمامات بشكل دائم وعزل الصندوق عن الزبائن، وكذلك على بائعي المواد الغذائية ولا سيما الألبان والأجبان لبس الكفوف لكل حال بيع ورميها بعد الانتهاء مباشرة ولبس الكمامة وغطاء الرأس بشكل دائم".

وقال التعميم: "في المحال الصغرى التي يمكن أن يتجمع أمامها الزبائن، يطلب من صاحب المحل تكليف أحد العمال توزيع أرقام الدور على زبائنه أو تنظيم دخولهم بحيث لا يتواجد أكثر من اثنين داخل المحل، وفي الأفران التي تعتمد تسليم بون شراء يجب إبقاء البون مع الزبون وعدم تسليمه إلى من يحضر الطلبية، مع التشديد على تعقيم الأسطح بشكل دائم، وفي المؤسسات الكبرى ولا سيما السوبرماركت وبعض المحال التي تستوعب أعدادا كبيرة من الزبائن، على المسؤول عن المؤسسة عدم السماح بدخول أكثر من شخص من العائلة الواحدة، وعلى المسؤول عن العائلة عدم اصطحاب الأطفال".

وشدد على أن "أي خلل في تطبيق المعايير والضوابط المحددة أعلاه سيعرض المؤسسة للاقفال مباشرة، بالإضافة إلى تسطير محضر ضبط مخالفة وإبلاغ محافظة جبل لبنان والمراجع القضائية المختصة".

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